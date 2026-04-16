Makedon-Türk ilişkileri güçleniyor

16.04.2026 18:36
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova, Türkiye ile ilişkilerin dostluk ve dayanışma temelinde büyüdüğünü belirtti. Erdoğan ile görüşmesinin ardından işbirliğini derinleştirme kararlılığını paylaştı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin dostluk, dayanışma ve sarsılmaz destek temelinde büyümeye devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 17-19 Nisan'da yapılacak 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Türkiye'ye gelen Siljanovska-Davkova, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.

Siljanovska-Davkova, görüşmenin ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı ve ileriye dönük bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Siljanovska-Davkova, "Makedon-Türk ilişkileri, Makedonya'nın bağımsızlığından bu yana süregelen güçlü dostluk, dayanışma ve sarsılmaz destek temelinde büyümeye devam ediyor. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nden daha güçlü ekonomik bağlara, artan yatırımlara ve gelişmiş bağlantılara kadar işbirliğini derinleştirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Siljanovska-Davkova, Türkiye ile bölgede ve ötesinde diyaloğu, istikrarı ve ortak refahı teşvik etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, ADF'ye davet edildiği için minnettar olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

