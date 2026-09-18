Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yener, beyin göçüyle mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı - Son Dakika
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Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yener, beyin göçüyle mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı

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Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yener, beyin göçüyle mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı
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Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, beyin göçünü "yurt dışına mühendislik ihracı" olarak öven ve "gidiyorlarsa gitsinler" diyen iktidara karşı meslek onurunu koruma mücadelesini sürdüreceklerini belirtti. Yener, "Boşuna okumadık, boşuna mühendis olmadık" demeye devam edeceklerini vurguladı.

(ANKARA) - Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, "Ülkemizi zayıflatan beyin göçünü 'yurt dışına mühendislik ihracı' olarak övgüyle sunan, bir yandan da 'gidiyorlarsa gitsinler' diyebilen bir iktidara karşı mesleklerimizin toplumsal yararını ve meslek onurunu koruma mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. 'Boşuna okumadık, boşuna mühendis olmadık' demeye devam edeceğiz" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye'nin kalkınması, sanayileşmesi, tarımda kendi kendine yeterliliğe ulaşması sürecinde mühendis ve mimarların saygın bir yer edindiğini kaydetti.

"Fakat meslektaşlarımızın yoğun emeğinin bulunduğu Cumhuriyet'in kazanımlarının ve kamu yararının tasfiye edildiği günümüzde durum çok değişmiştir" diyen Yener, şu görüşlere yer verdi:

"Geçmişin gözde meslekleri olan mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı disiplinleri eğitimden uygulamalara dek sömürü ve rant politikalarıyla geriletilmiş; TMMOB bünyesindeki Odaların kamusal mesleki denetim yetkileri budanmıştır. Hak kayıplarımız had safhadadır. Mesleklerimiz itibarsızlaştırılmakta, bilimsel teknik mesleki gereklilikler yok sayılmaktadır. Bu durum doğal afetlerden iş cinayetlerine dek tüm toplumsal yaşamda vahim sonuçlara yol açmaktadır.

"BOŞUNA OKUMADIK, BOŞUNA MÜHENDİS OLMADIK"

İşsizliğin yaygınlığı meslektaşlarımızı düşük ücretler ile veya meslek dışı işlerde çalışmaya zorlamaktadır. Birçok meslektaşımız yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Meslektaş adaylarımız da çok zor koşullarda ve işsizlik, geleceksizlik kaygısıyla öğrenim görmektedir.

Ülkemizi zayıflatan beyin göçünü 'yurt dışına mühendislik ihracı' olarak övgüyle sunan, bir yandan da 'gidiyorlarsa gitsinler' diyebilen bir iktidara karşı mesleklerimizin toplumsal yararını ve meslek onurunu koruma mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. 'Boşuna okumadık, boşuna mühendis olmadık' demeye devam edeceğiz.

Ülkemizin, halkımızın, bizlerin sorunları birbirleriyle bağlantılıdır. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı birbirimizin sesine ses, gücüne güç katmaya, güçlerimizi birleştirmeye; planlama, toplumsal kalkınma, hakça paylaşma, kamu yararı, kamusal hizmet, kamusal denetim, tam istihdam, güvenceli çalışma ve insanca yaşam mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
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