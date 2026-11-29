Siirt'te yaşayan makine teknikeri Ahmet Toprak, kurduğu atölyede atık malzemeleri dekoratif ve kullanışlı ürünlere dönüştürüyor.

Siirt Havalimanı'nda makine teknikeri olarak çalışan Toprak (30), 2020 yılında Kovid-19 salgını döneminde hobi olarak atık malzemelerden maket yapmaya başladı.

Çevresinden topladığı kullanılmayan malzemelerle çeşitli ürünler tasarlamaya başlayan Toprak, çalışmalarına ilgi artınca bir yıl sonra evinin altında yaklaşık 20 metrekarelik bir alanı atölyeye dönüştürdü.

Mesai saatlerinin ardından atölyesinde çalışmalarını sürdüren Toprak, ceviz kabuğundan minyatür keman ile bağlama, atık kartonlardan minyatür ev, boş kovalardan oturak, fıstık kutularından kitaplık, atık paletlerden fotoğraf albümü, saç tellerinden kolye ve tespih, kullanılmayan şişelerden ise gece lambası gibi birçok dekoratif ürün yapıyor.

Çalışmalarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Toprak, gelen siparişlere göre ürünlerin satışını gerçekleştiriyor.

"Birçok insan için ilham kaynağı olabilecek ürünler yapıyorum"

Ahmet Toprak, AA muhabirine, salgın döneminde evde vakit geçirirken atık malzemeleri nasıl değerlendirebileceği üzerine düşünmeye başladığını söyledi.

Evdeki küçük eşyalarla çeşitli denemeler yaptığını belirten Toprak, daha sonra atölyeyi kurduğunu, topladığı malzemelerle günlük hayatta kullanabilecekleri ürünler yaptığını anlattı.

"Evde başladığımız bu çalışma bugün ticari anlamda para kazanabileceğimiz bir noktaya geldi." diyen Toprak, atık malzemeleri toplayarak çok sayıda ürün tasarladığını dile getirdi.

İlk zamanlarda topladığı atık malzemeler nedeniyle ailesinin tepkisiyle karşılaştığını ancak zamanla ortaya çıkardığı ürünler görüldükçe ailesinin de destek verdiğini ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"Başlangıçta ailem çöp olarak gördükleri için atık malzemeleri evde bulundurmamamı istiyordu ancak topladığım malzemeleri dönüştürebileceğim şeyleri gördükten sonra annem bile destekçim oldu. Sağdan soldan topladığı malzemeleri bana getirerek bunlarla ne yapabileceğimi sormaya başladı. Ailemin de destek olduğunu görmek beni çok mutlu etti."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin de çalışmalarına ilham verdiğini belirten Toprak, atıkların yeniden değerlendirilmesinin gelecek nesiller açısından önem taşıdığını kaydetti.

Atölyesinde sergilediği ürünlerin ilgi gördüğünü ve farklı şehirlerden talepler aldığını anlatan Toprak, ilk dönemlerde arkadaşlarına ve yakınlarına hediye ettiği tasarımları zamanla ticarete dönüştürdüğünü belirtti.

Atık bir kutuyu müze maketine dönüştürdüğünü de ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

"Birçok insan için ilham kaynağı olabilecek ürünler yapıyorum. Herkes oturup atık şeylerden hayatımızda neler yapabiliriz diye düşünebilir. Önemli olan kullanılmayan malzemelere farklı bir gözle bakabilmek. İş konusunda engel olmuyor. Mesaiden sonra kahvede, kafede veya sağda solda oturup zaman öldüreceğime atölyemde neler yapabilirim diye kafa yormak çok daha mutluluk verici. Hobi olarak başladık ama bugün ticari anlamda güzel bir yere geldik. Bundan sonra inşallah ürünlerimizi her yere göndereceğiz."