MAKÜ'de güreş devesine kök hücre tedavisi uygulanacak, çalışma Türkiye'de ilk olacak - Son Dakika
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MAKÜ'de güreş devesine kök hücre tedavisi uygulanacak, çalışma Türkiye'de ilk olacak

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MAKÜ\'de güreş devesine kök hücre tedavisi uygulanacak, çalışma Türkiye\'de ilk olacak
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Burdur MAKÜ Veteriner Fakültesinde, retina rahatsızlığı tespit edilen 7 yaşındaki güreş devesi için kök hücre tedavisi hazırlıkları başladı. Aydın'da yetiştirilen devenin kanından elde edilecek hücreler retinaya uygulanacak, çalışmanın Türkiye'de ilk defa denendiği belirtildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesinde, retina rahatsızlığı tespit edilen 7 yaşındaki erkek deve için kök hücre tedavisi hazırlıkları başladı.

Aydın'da güreş devesi olarak yetiştirilen hayvan, katarakt şüphesiyle üniversitenin Veteriner Fakültesine getirildi. Yapılan muayene ve tetkiklerde devenin gözündeki rahatsızlığın retinadan kaynaklandığı belirlendi.

Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalından Doç. Dr. Harun Çınar ile Patoloji Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Emine Kübra Bilir'in yürüttüğü çalışmada, devenin gözündeki rahatsızlığın tedavisi için kök hücre yönteminin uygulanması planlandı.

Yaklaşık iki haftadır gözetim altında tutulan devenin genel sağlık ve göz muayeneleri yapıldı.

Retina bölgesinin ayrıntılı incelenmesi için renkli ultrasonografi ve anjiyografi gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldı.

Devenin kendi kanından hücre edlde edilecek

Doç. Dr. Harun Çınar, devenin katarakt şüphesiyle getirildiğini, tetkikler sonucunda retina rahatsızlığının tespit edildiğini söyledi.

Bu rahatsızlığa yönelik kök hücre tedavisi üzerinde çalıştıklarını belirten Çınar, devenin kanından elde edilecek hücrelerin retinaya uygulanacağını ve bölgede iyileşmenin uyarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Türkiye'de ilk defe denenen bir çalışma

Dr. Öğr. Üyesi Emine Kübra Bilir de retinanın gözün arka kısmında yer alan ve tedavisi zor bir bölge olduğunu belirtti.

Bu nedenle alternatif bir yöntem üzerinde çalıştıklarını aktaran Bilir, "Bu, Türkiye'de ilk defa denenen bir çalışma. Devenin kendi kanından kök hücre benzeri hücreler elde etmeye çalışıyoruz. Şu anda ön çalışmalarını yapıyoruz. Bu hücrelerin sayısını, yoğunluğunu ve kök hücre benzeri özelliklerini belirlemeye çalışıyoruz. Sonuçlara göre Cerrahi Anabilim Dalıyla iş birliği içinde uygulama yapılacak." dedi.

Kaynak: AA
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