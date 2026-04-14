MAKÜ, Ekonomik Bütünleşik Kalkınma Modeli ile Tarım ve Sağlıkta İnovasyonu Öne Çıkarıyor

14.04.2026 10:32
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, geliştirdiği patentli ürünler ve projelerle bölgesel kalkınmaya katkı sağlarken, hayvancılık, tarım teknolojileri ve sağlık alanlarında ithal bağımlılığını azaltıyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Ekonomik Bütünleşik Kalkınma Modeli ile çok sayıda ürün ve projeyi hayata geçirdi. Üniversitenin ticarileşen ürünleri arasında, tamamen ithal edilen hayvan hastalığı ilaçları, taşınabilir mikroskop, süt sağma ve yem hazırlama robotları bulunuyor. MAKÜ, tarım ve tarım teknolojilerinde patentli ürünleriyle öne çıkarken, veterinerlik, spor odaklı yatırımlar ve tıp fakültesiyle spor sağlığında da etkili oluyor.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, MAKÜ'nün Bölgesel Kalkınma Üniversitesi statüsüne sahip olduğunu belirterek, tarım-hayvancılık ve turizm-spor turizmine odaklandıklarını, bu alanlarda Türkiye'ye etki edecek projeler geliştirdiklerini açıkladı. Üniversite, patentli tarım robotları, gıda takviyeleri, taşınabilir mikroskop ve hayvan ilaçları geliştirip üretimine başladı, bu ürünleri bölge sanayicisiyle ticarileştiriyor. Embriyo transferi teknolojisi gibi tamamen ithal ürünleri yerlileştiren çalışmalarla ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

MAKÜ, uygulamaya dayalı yapısı ve veterinerlik fakültesindeki yüksek standartlarla bilimsel araştırmaları ticarileştirme aşamasını aştı. Geliştirilen ürünler, Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik olup ithalat bağımlılığına alternatif sunuyor. Hayvancılık projesi kapsamında, TÜME Vakfı ile işbirliği yapılarak, gençlerin robotlarla çiftçilik yapacağı teknolojik ve yüksek verimli çiftlikler kuruluyor. Bu modelde, gençlere maaş verilip, performansa göre 5 veya 10 yıl sonra çiftlik bedelsiz devrediliyor, kamu kaynağı kullanılmadan kendi kendini finanse ediyor.

Üniversite, taşınabilir mikroskop gibi insan sağlığında da kullanılabilen cihazlar, su sorununa çare olan ve yem maliyetini düşüren Tritikale bitkisi, hayvan hastalıklarına yönelik ilaçlar, embriyo transferi, Spirulina gıda takviyesi ve tarımsal robotlar gibi çeşitli alanlarda inovatif ürünler geliştirip ticarileştiriyor. Bu çabalar, maliyetleri düşürerek karlılığı artırıyor ve bölgesel kalkınmaya destek oluyor.

Bakan Fidan, İsrail’in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor Büyük mutluluğu böyle duyurdu MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor! Büyük mutluluğu böyle duyurdu
Sadettin Saran’dan takıma tam destek Sadettin Saran'dan takıma tam destek
Burdur’da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız

10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
