MAKÜ, Ekonomik Bütünleşik Kalkınma Modeli ile Tarım ve Sağlıkta İnovasyonu Öne Çıkarıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Ekonomik Bütünleşik Kalkınma Modeli ile çok sayıda ürün ve projeyi hayata geçirdi. Üniversitenin ticarileşen ürünleri arasında, tamamen ithal edilen hayvan hastalığı ilaçları, taşınabilir mikroskop, süt sağma ve yem hazırlama robotları bulunuyor. MAKÜ, tarım ve tarım teknolojilerinde patentli ürünleriyle öne çıkarken, veterinerlik, spor odaklı yatırımlar ve tıp fakültesiyle spor sağlığında da etkili oluyor.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, MAKÜ'nün Bölgesel Kalkınma Üniversitesi statüsüne sahip olduğunu belirterek, tarım-hayvancılık ve turizm-spor turizmine odaklandıklarını, bu alanlarda Türkiye'ye etki edecek projeler geliştirdiklerini açıkladı. Üniversite, patentli tarım robotları, gıda takviyeleri, taşınabilir mikroskop ve hayvan ilaçları geliştirip üretimine başladı, bu ürünleri bölge sanayicisiyle ticarileştiriyor. Embriyo transferi teknolojisi gibi tamamen ithal ürünleri yerlileştiren çalışmalarla ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

MAKÜ, uygulamaya dayalı yapısı ve veterinerlik fakültesindeki yüksek standartlarla bilimsel araştırmaları ticarileştirme aşamasını aştı. Geliştirilen ürünler, Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik olup ithalat bağımlılığına alternatif sunuyor. Hayvancılık projesi kapsamında, TÜME Vakfı ile işbirliği yapılarak, gençlerin robotlarla çiftçilik yapacağı teknolojik ve yüksek verimli çiftlikler kuruluyor. Bu modelde, gençlere maaş verilip, performansa göre 5 veya 10 yıl sonra çiftlik bedelsiz devrediliyor, kamu kaynağı kullanılmadan kendi kendini finanse ediyor.

Üniversite, taşınabilir mikroskop gibi insan sağlığında da kullanılabilen cihazlar, su sorununa çare olan ve yem maliyetini düşüren Tritikale bitkisi, hayvan hastalıklarına yönelik ilaçlar, embriyo transferi, Spirulina gıda takviyesi ve tarımsal robotlar gibi çeşitli alanlarda inovatif ürünler geliştirip ticarileştiriyor. Bu çabalar, maliyetleri düşürerek karlılığı artırıyor ve bölgesel kalkınmaya destek oluyor.