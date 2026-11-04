MAKÜ KOZAM'da öğrenciler üretimde deneyim kazanıyor, sertifikasyon programı başlayacak - Son Dakika
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MAKÜ KOZAM'da öğrenciler üretimde deneyim kazanıyor, sertifikasyon programı başlayacak

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MAKÜ KOZAM\'da öğrenciler üretimde deneyim kazanıyor, sertifikasyon programı başlayacak
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi KOZAM'da öğrenciler kısmi zamanlı çalışarak kozmetik üretiminde deneyim kazanıyor. Merkezde lavanta ve kekikten elde edilen yağlarla ürün geliştirilirken, kimya ve eczacılık gibi alanlara yönelik sertifikasyon programı başlatılacak.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bünyesindeki Kozmetik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KOZAM), kozmetik ürünler geliştirilirken, öğrenciler de üretim süreçlerine katılarak deneyim kazanıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce kurulan merkezde, kozmetik sektörüne bilimsel ve teknik destek sağlamak, doğal kaynakları değerlendirmek ve yeni ürün formülasyonları geliştirmek amacıyla araştırma-geliştirme, eğitim ve üretim faaliyetleri yürütülüyor. Öğrenciler, merkezde kısmi zamanlı çalışma imkanı bulurken teorik bilgilerini uygulamayla pekiştiriyor.

Burdur'un tıbbi aromatik bitkiler açısından zengin olması, merkezin çalışmalarına önemli katkı sağlıyor. Bölgede yetişen lavanta ve kekik gibi bitkilerden elde edilen yağlar ve ekstraktlar kullanılarak geliştirilen ürünler, bilimsel çalışmalara konu oluyor.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, AA muhabirine, KOZAM'ın oldukça güçlü bir akademik kadroya ve laboratuvar altyapısı açısından iyi imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Akademisyenlerin öğrencilerle üretim sürecini yönettiklerini belirten Dalgar, "Amacımız ekonomik bir gelir elde etmenin ötesinde öğrencilerimizin gerçek bir üretim ortamında eğitim almalarını sağlamak. Bu üretim ortamıyla birlikte hocalarımız da ileri düzey araştırmalarını yapabiliyor." dedi.

Sertifikasyon programı başlatılacak

MAKÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve KOZAM Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Emen ise öğrencilerin merkezde kısmi zamanlı çalışmalarının eğitimlerine katkı sağladığını ifade etti???????.

Emen, merkezin bilgi birikimi ve altyapısını kullanarak nitelikli kozmetik uzmanları yetiştirmeye yönelik sertifikasyon programı başlatacaklarını kaydetti.

Programa kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve nanoteknoloji gibi alanlarda eğitim gören veya mezun olanların yanı sıra mühendislik, eczacılık ve sağlık fakültelerinden mezun olanların da başvurabileceğini dile getiren Emen, sözlerine şöyle devam etti:

"Güzellik merkezlerinde çalışan ancak kozmetik ürünler konusunda çok da deneyimli olmayan kişilerin bu eğitimden faydalanabileceğini düşünüyoruz ayrıca ilgili bölümleri bitirmiş, kozmetik sektöründe çalışmak isteyen ancak deneyimi olmadığı için şansının çok az olduğunu düşünen kişiler de burada eğitim sertifikaları alarak bu alanda bir şans elde edebilir. Böyle bir projemiz başlayacak."

Bölgede yetişen bitkilerden yağlar elde ediliyor

MAKÜ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Cesur Turgut da merkezin, bölgenin tıbbi aromatik bitki zenginliğini değerlendirerek, kozmetik ve temizlik ürünleri geliştirmek, bu ürünlerin araştırma ve üretim faaliyetleriyle üniversiteye, bölgeye ve sektöre katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu anlattı.

Merkezde, sıvı sabun, katı sabun, krem, losyon, şampuan gibi çeşitli kozmetik ürünlerinin yanı sıra temizlik ürünleri de ürettiklerini belirten Turgut, şöyle konuştu:

"Lavanta uçucu yağı, kekik yağı gibi bölgede yetişen aromatik bitkilerden yağlar ve ekstraktlar elde ediyoruz. Lavanta yağına yeni bir boyut kazandırarak tekstilde mikro kapsüle bir şekilde lavantayı emdirdiğimiz tekstil malzemesiyle 7'nci Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde 'En İnovatif Ürün' ödülünü aldık ve bu ödülle üniversitemizin ismini de duyurmuş olduk. 'Aroma Terapötik Tekstil' ismini verdiğimiz bu ürün lavantanın direkt cilde temasını önleyen aynı zamanda lavantanın yavaş salımı ile insanları stresten uzaklaştıran, rahatlatan ve uykuya geçişini hızlandıran bir tekstil malzemesiydi. Bunun gibi çeşitli AR-GE malzemeleri ve çalışmaları yapıyoruz. Üniversitemize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA
Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdurEğitimGüncelSon Dakika

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