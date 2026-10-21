MAKÜ panelinde COP31 yolunda sıfır atık ve gıda ele alındı, TEMA'yla fidan dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MAKÜ panelinde COP31 yolunda sıfır atık ve gıda ele alındı, TEMA'yla fidan dikildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MAKÜ panelinde COP31 yolunda sıfır atık ve gıda ele alındı, TEMA\'yla fidan dikildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MAKÜ'de COP31 yolunda düzenlenen panelde iklim değişikliği, sıfır atık ve sürdürülebilir gıda ele alındı. Panel kapsamında TEMA Vakfı aracılığıyla fidan dikildi; gençlik çalıştayında uygulanabilir çözüm önerileri hedeflendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) "COP31 Yolunda Yeşil Dönüşüm: Sıfır Atık, Gıda ve İklim Paneli" ve Gençlik Çalıştayı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gıda Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Topluluğu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES desteği ve MAKÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü ile Araştırma Geliştirme Koordinatörlüğü paydaşlığında düzenlenen panelde, iklim değişikliğiyle mücadele, çevre bilinci, sıfır atık ve sürdürülebilir gıda sistemlerine, gençlerin iklim okuryazarlığının geliştirilmesi ve çözüm odaklı fikirlerin somut eylem önerilerine dönüştürülmesi amaçlandı.

Programda konuşan, MAKÜ Rektör Yardımcısı ve COP31 Üniversite Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Gürsoy, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası toplantılarda alınan kararlarla sınırlı kalmaması gerektiğini, hedeflerin uygulanabilir adımlara dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi'nin sürdürülebilir bir gelecek açısından önemli bir buluşma olacağını ifade eden Gürsoy, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve doğal kaynakların korunmasının ortak sorumluluk gerektirdiğini dile getirdi.

İklim değişikliğinin yalnızca geleceğin değil, bugünün de meselesi olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gürsoy, aşırı hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması, şehirlerin iklim değişikliğine dirençli hale getirilmesi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir üretim-tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Karbon ve su ayak izinin azaltılmasında günlük yaşam alışkanlıklarının belirleyici rolüne dikkat çekilen panelde, su tüketiminin yalnızca doğrudan kullanım üzerinden değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı. Gıdaların üretiminden tedarikine ve tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen süreçlerde kullanılan suyun da toplam su ayak izinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Program kapsamında, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik anlayışını kalıcı bir çevresel katkıyla desteklemek amacıyla panelistler adına TEMA Vakfı aracılığıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Program, MAKÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kübra Ertan Türe'nin "Yeşil Dönüşüm: Farkındalıktan Eyleme" başlıklı konferansıyla devam etti.

Konferansın ardından Gıda Güvenliği, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Gençlik Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda gençlerin çevre, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanlarındaki fikirlerini ortaya koymaları, sorunlara yönelik uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmeleri hedeflendi.

Kaynak: AA
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİklim DeğişikliğiTema VakfıGençlikEğitimGüncelBurdurCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Türkiye-Libya anlaşması onaylandı, Yunan emekli koramiralden tepki: “Bu kaderi hak ediyoruz“ Türkiye-Libya anlaşması onaylandı, Yunan emekli koramiralden tepki: "Bu kaderi hak ediyoruz"
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
Bakan Yusuf Tekin, kızının 18 Kasım’daki nikahı için Kılıçdaroğlu’ndan söz aldı Bakan Yusuf Tekin, kızının 18 Kasım'daki nikahı için Kılıçdaroğlu'ndan söz aldı
İstanbul Kağıthane’de otomobilinde oturan 44 yaşındaki kişi kurşunlanarak öldü İstanbul Kağıthane'de otomobilinde oturan 44 yaşındaki kişi kurşunlanarak öldü
22:08
’’Osimhen’le aramızda savaş olacak’’ demişti 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
21:55
Galatasaray’da gecenin kahramanı Batrakov
Galatasaray'da gecenin kahramanı Batrakov
21:34
Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 3 puanı aldı
Galatasaray Lille deplasmanında 4-2 kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanı aldı
21:09
Sergen Yalçın A Milli Takım’dan çuvalla para alacak İşte konuşulan maaşı
Sergen Yalçın A Milli Takım'dan çuvalla para alacak! İşte konuşulan maaşı
20:51
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Miçotakis’e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
20:43
Site sakinlerini korkutan dev yaban domuzu, Amasya’da binanın içinde polisçe vuruldu
Site sakinlerini korkutan dev yaban domuzu, Amasya'da binanın içinde polisçe vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 22:21:56. #7.12#
SON DAKİKA: MAKÜ panelinde COP31 yolunda sıfır atık ve gıda ele alındı, TEMA'yla fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei