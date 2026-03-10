Merkezefendi Arama Kurtarma Ekibi, Afet Hazırlığı İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merkezefendi Arama Kurtarma Ekibi, Afet Hazırlığı İçin Bir Araya Geldi

10.03.2026 17:05  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD iş birliğiyle yapılan eğitimler sonrası olası afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ekiplerin her zaman hazır olduğunu vurguladı.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Arama Kurtarma Ekibi (MAKUT) personeli, AFAD İl Müdürlüğü tarafından daha önce verilen Temel Afet Eğitimi ve Çadır Kurma Eğitimi'nin ardından yeniden bir araya geldi.

Merkezefendi Belediyesi, afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün sahasında AFAD Denizli İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen buluşmada, ekiplerin afet sonrası sahada yürütecekleri çalışmalar değerlendirildi.

Daha önce verilen eğitimler kapsamında afet farkındalığı, müdahale süreçleri ve çadır kurulumu konularında edindikleri bilgileri pekiştiren MAKUT personeli, olası afet durumlarına karşı hazırlıklarını gözden geçirdi.

"Her zaman hazır, her zaman görev başındayız"

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekerek, "Afetler sonrası iyileştirme çalışmalarında görev alacak MAKUT personelimiz, AFAD İl Müdürlüğü tarafından daha önce verilen temel afet eğitimi ve çadır kurma eğitimlerinin ardından bir araya geldi. Hemşerilerimizin güvenliği için her zaman hazır, her zaman görev başındayız" dedi.

Çalışmalarla birlikte MAKUT personelinin Merkezefendi'de olası doğal afetler ve acil durumlara karşı daha donanımlı hale gelmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Doğal Afetler, Merkezefendi, Şeniz Doğan, Güvenlik, Kurtarma, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Arama Kurtarma Ekibi, Afet Hazırlığı İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
Edis ve Adem Kılıçcı’nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

17:05
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
16:33
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 17:29:14. #7.13#
SON DAKİKA: Merkezefendi Arama Kurtarma Ekibi, Afet Hazırlığı İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.