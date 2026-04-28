Malakka Boğazı: Küresel Ticaretin Kırılgan Kalbi - Son Dakika
Malakka Boğazı: Küresel Ticaretin Kırılgan Kalbi

28.04.2026 16:40
ABD-İsrail operasyonlarına karşı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tepkisi, dünyanın en işlek deniz yollarından Malakka Boğazı'nın stratejik önemini ve kırılganlığını yeniden gündeme getirdi.

Bloomberg'in analizine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, Malakka Boğazı'na olan ilgiyi artırdı. Endonezya ve Malezya arasındaki bu dar su yolu, küresel deniz ticaretinin %20'sinden fazlasını taşıyor ve Çin'in enerji ithalatında kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, Çin'in bu rotaya bağımlılığını 'Malakka Dilemması' olarak adlandırıyor.

Endonezya'nın geçiş ücreti önerisi piyasalarda endişe yaratsa da, bölge ülkeleri boğazın açık ve ücretsiz kalacağını garanti etti. 2025'te 102 binden fazla geminin geçtiği boğaz, günde 23,2 milyon varil petrol taşıyarak Hürmüz Boğazı'nı geride bıraktı. En dar noktasında 2,7 kilometre genişliğindeki boğaz, gemi kazaları ve korsanlık gibi riskler taşıyor.

Alternatif rotalar (Sunda, Lombok, Makassar) daha uzun ve maliyetli. Tayland'ın kara köprüsü projesi belirsizliğini koruyor. Çin, Kuşak ve Yol Girişimi ile alternatif yollar geliştirse de deniz yolları kritik önemini sürdürüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malakka Boğazı: Küresel Ticaretin Kırılgan Kalbi - Son Dakika

SON DAKİKA: Malakka Boğazı: Küresel Ticaretin Kırılgan Kalbi - Son Dakika
