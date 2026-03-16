Malatya Antikacılar Yeni Pazar Kuruyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da antikacılar, işletmelerinin yıkılmasının ardından Antika Pazarı kurmayı hedefliyor.

Kentteki birçok mahallede bulunan antikacılar, depremlerden sonra inşa edilen çarşı merkezinde vatandaşlara hizmet vermeyi amaçlıyor.

Malatya Antikacılar ve Pazarcılar Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Çavaş, yaptığı açıklamada, depremlerden sonra üyelerinin iş yerlerini kaybettiğini ve yeni bir alanda hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Antikacıların tamamının bir arada yer aldığı bir alanda hizmet vermek için yetkililerle görüşmeler yaptıklarını belirten Çavaş, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde birçok işletmemizde zarar oluştu. Kentin belirli mahallelerindeki işletmelerde hizmet veriyorduk. Bir kısmımız zarar gördü, bir kısmımız ise devam ediyor. İlçe belediye başkanlarımızla görüşüyoruz, inşallah güzel bir alanda hizmete devam edip, bu kültürel faaliyetimizi devam ettireceğiz. Aslında biz insanların anılarını tekrar gün yüzüne çıkarıp vatandaşlara sunuyoruz. Yaptığımız iş çok önemli, yine insanımızla buluşmak istiyoruz. Hep beraber bir alanda olursak insanların ziyaret etmesi de kolaylaşır. En kısa sürede yerlerimizi açmayı hedefliyoruz."