Malatya Bando Takımı Şırnak\'ta Konser Verdi

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Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ta konser verdi.

Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Marş ve türküleri seslendiren bandoya, dinleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

Konseri, Vali Yardımcısı Emine Dilce, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Koray Kılıçkaya, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler de dinledi.