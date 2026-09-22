Malatya Battalgazi\'de A.K., yolda yürüyen S.K.\'yi tabancayla vurup yaraladı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yolda yürürken A.K.'nin (23) tabancayla vurduğu S.K. (26) yaralandı.

Olay. dün saat 22.00 sıralarında Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyüş yağan S.K., A.K. tarafından tabanca ile vuruldu. S.K. yaralanırken, mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.K. müdahale sonrası ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılacak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri A.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.