Malatya Battalgazi'de Market Denetimi

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri tarafından rutin olarak yapılan market denetimlerine Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da katıldı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına ve son kullanım tarihlerine bakan Taşkın, market çalışanlarına uyarılarda bulundu.

Başkan Taşkın, sürekli denetimler yaptıklarını belirterek, şunları kaydettti:

"Olur ki bir yerlerde sorun çıkarsa bizim çağrı merkezimiz var. Hemşerilerimiz bize çağrı merkezimizden fevkalade rahatlıkla ulaşabilirler ve ekiplerimiz anında gerekeni yapacaktır. Hemşerilerimizin sağlığı bizler için en önemli konu. Raflarda bulunmaması gereken gıda maddelerini kaldırması sağlanırken fahiş fiyat uygulayanlara da acımıyoruz. Fiyat istikrarının sağlanması da önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Ekiplerimiz her zaman sahada ve denetimlerimiz sürecek."