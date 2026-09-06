Malatya Battalgazi'de yola geçmek isteyen Cuma Aksu otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika
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Malatya Battalgazi'de yola geçmek isteyen Cuma Aksu otomobilin çarpması sonucu öldü

Malatya Battalgazi\'de yola geçmek isteyen Cuma Aksu otomobilin çarpması sonucu öldü
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilinden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Cuma Aksu (55), başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir caminin güvenlik kamerasına yansırken, Aksu'nun cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde otomobilinden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Cuma Aksu (55) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı çevredeki bir caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Malatya- Elazığ Karayolu Hacıhaliloğlu Çiftliği mevkisinde meydana geldi. Cuma Aksu, yönetimindeki 80 FN 678 plakalı otomobille seyir halindeyken aracını durdurdu. Yolun karşısına geçmeye çalışan Aksu, sürücüsü öğrenilemeyen 23 ES 982 plakalı otomobilin çarpması sonucu yere yığıldı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Aksu'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşanan kaza bölgedeki caminin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntüde Cuma Aksu'nun otomobilden inerek yolun karşısına geçmeye çalışırken, başka bir otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Aksu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Malatya Battalgazi'de yola geçmek isteyen Cuma Aksu otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika
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