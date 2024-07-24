Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti İl Başkanı Namık Gören, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Er, dijitalleşen dünyada medya kuruluşlarının ve gazetecilerin basın meslek ilkelerine uygun, doğru ve tarafsız haberciliğinin önemine dikkat çekti. Er, yerel basına teşekkür ederek, halkın haber alma ve bilgilenmesini sağlayan medyanın ve gazetecilerin bayramını kutladı. AK Parti İl Başkanı Gören ise gazetecilerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşılmasında önemli rol oynadığını vurgulayarak, gazetecilerin bayramını kutladı ve başarılı bir meslek hayatı diledi.

24.07.2024 10:41
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti İl Başkanı Namık Gören, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Er, mesajında, dijitalleşen dünyada medya kuruluşlarının ve gazetecilerin basın meslek ilkelerine uygun, doğru ve tarafsız haberciliğinin çok önemine işaret etti.???????

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da hayatın normalleşmesi adına yaptıkları hizmetlerin vatandaşlara anlatılmasında önemli payı bulunan yerel basına teşekkür eden Er, "Halkın haber alma ve bilgilenmesini sağlayan medyamızın ve gazetecilerin bayramını en içten dileklerimle kutlar, başarılı yayınların devamını dilerim." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Gören de toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmesinin mesleğin etik ve ahlaki değerlerine bağlı gazeteciler sayesinde gerçekleştiğini belirterek, "Gazetecilik mesleğine gönül bağıyla emek veren basın sektörünün tüm temsilcilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir meslek hayatı temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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