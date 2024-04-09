Malatya\'da 11 Kilo 15 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da 11 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta dedektör köpekle arama yapıldı.
Araçta 11 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, N.A. ile Ş.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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