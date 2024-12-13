Malatya'da 139 Milyon Lira Sosyal Yardım

Güncel

Malatya'da ihtiyaç sahiplerine kasım ayında 139 milyon lira tutarında sosyal yardım yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kasım ayında il genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 139 milyon 98 bin 204 lira tutarında sosyal yardım yapıldığı bildirildi.

Açıklamada eşi vefat etmiş kadınlara destek yardımı, asker ailesi yardımı, şartlı eğitim ve sağlık yardımı, gıda yardımı, yaşlı aylıkları, elektrik ve doğalgaz tüketim destekleri, nakdi ve ayni yardımlar, Türkiye Aile Destek Programı Yardımları ile afet yardımları gibi çeşitli başlıklar altında verildiği bildirildi.???????

Malatya Valiliğinin, vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.