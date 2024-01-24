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Malatya'da 15 Kilo 700 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 15 Kilo 700 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edildi. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 15 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Malatya\'da 15 Kilo 700 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
24.01.2024 - 19:27,
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Malatya'da 15 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması neticesinde doğu illerinden, batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı belirlendi.

Operasyon kapsamında durdurulan şüphelilerin aracında 37 paket halinde toplam 15 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili A.S.Ç. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da 15 Kilo 700 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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