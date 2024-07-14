Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajları

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Malatya'da, belediye başkanları, parti ve oda temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, mesajında, 15 Temmuz'un, milletin zaferinin yıl dönümü olduğunu belirtti.

Başkan Er, "15 Temmuz, devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir." ifadesini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise "15 Temmuz 2016 tarihinde ki hain darbe kalkışması Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik değerlerine, milli iradeye ve milletimizin özgür iradesine yapılmış bir saldırıdır. Milletimizin birliği ve iradesi ile amacına ulaşamayan bu acımasız saldırının yıl dönümünde, karanlık ve art niyetli girişimi bir kez daha kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da 15 Temmuz'da ülkenin, devlete ve milli iradeye kasteden hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını ancak milletin azim, kararlılık ve cesareti sayesinde bu alçak girişimin bertaraf edildiğini belirterek, Türk milletinin bir kez daha gösterdiği birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin tüm dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ise 15 Temmuz'da milli birlik ve beraberliğe balta vurmak isteyenlerin hezimete uğratıldığını bildirdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da 15 Temmuz'da milletin, bayrağına, ülkesine, istikbaline ve demokrasine sahip çıkarak büyük bir destan yazdığını kaydetti.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı da 15 Temmuz'un bir kahramanlık destanına dönüştüğünü belirterek, "15 Temmuz, ülkemizi karanlık bir geleceğin eşiğine bırakma ve her türlü vesayet ve ihanet odaklarının bir milletin gelecek yüzyıllarını çalma girişimi olarak tarihe geçmiştir." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar KonfederasyonuYönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise 15 Temmuz'un milletin tanka, tüfeğe ve uçağa göğsünü siper ederek dünyaya meydan okuduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu anlatarak, "Teröre ve hainlere karşı tek vücut, tek yürek ve tek ses olacağız." değerlendirmesinde bulundu.