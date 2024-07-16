Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Malatya\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

16.07.2024 01:10
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Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Hacı Hasan Akyol Çarşı Merkezi önündeki anma programında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ulu Camii Müezzini Ahmet Harbili tarafından 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaymakam Şeref Gülyer, konuşmasında, bundan tam 8 yıl önce hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Hiçbir karanlık gücün bu milleti hakikate tanıklık etmekten ve hakkı yüceltmekten alıkoyamayacağını kaydeden Gülyer, şöyle konuştu:

"Necip milletimiz tarih boyunca Allah rızası için, vatan, devlet, namus, ittihat ve mukaddesat için, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak için, ezanı mukaddesi vatan semalarında daim kılmak için yüksek bir azim ve kardeşlik ruhuyla hareket etmiştir. Ülkemize komplolar kuran, milletimizi ve devletimizi bölme emelleri güden hainler bilmelidirler ki, bu millet şanlı tarihinin her safhasında olduğu gibi destanlar yazmaya her zaman muktedirdir."

Belediye Başkanı Alican Bozkurt da 15 Temmuz'un bir destan olduğunu belirterek, "15 Temmuz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destandır." dedi.

Konuşmaların ardından, 15 Temmuz gecesine ait video ve fotoğraf gösterimi yapıldı.

İlçede çeşitli camilerde görevli imamlardan oluşan Somuncu Baba ilahi gurubu tarafından çeşitli ilahi ve ezgiler seslendirildi, "15 Temmuz" konulu şiir ve kompozisyonlar okundu.

Doğanşehir

Vahap Küçük Meydanı'ndaki programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

İlahi dinletisi, 15 Temmuz sinevizyon gösterisi ile devam eden program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının canlı izlenmesinin ardından sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Cumhuriyet Savcısı Şehzade Mustafa Sevban Atalay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Kırcaer, İlçe Emniyet Müdürü V. Mustafa Tunç, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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