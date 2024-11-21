MALATYA'da 159 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yargılandığı davada 159 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan G.Ö.'nün kentte olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, firari hükümlüyü gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Haber-Kamera: MALATYA-DHA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da 159 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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