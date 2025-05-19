Malatya\'da 19 Mayıs Kutlamaları

Malatya'nın Kale, Darende, Doğanşehir ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Darende Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki sporcular çeşitli branşlarda gösteri sergiledi.

Programa, Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Duran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Keser, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kale

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata'ya Cevabı okunmasına müteakip, şiirler okundu, koro dinletisi ve oratoryo gösterisi sunuldu.

Gençlik Haftası dolayısıyla hafta boyunca düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program son buldu.

Programa Kale Kaymakamı Onur İnce, Belediye Başkanı İhsan Özbay ve vatandaşlar katıldı.

Doğanşehir

Doğanşehir'de Hükümet Konağı önünde bulunan çelenk sunulmasıyla başlayan program, Doğanşehir Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından jimnastik gösterileri, kros yarışmaları ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

Pütürge

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa İlçe Kaymakamı Tunahan Nas, ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.