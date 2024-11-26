Malatya'da 337 Mahallenin Yolu Açıldı

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Malatya'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 337 mahallenin yolu açıldı, 45 kırsal mahallede ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, karla mücadele çalışmaları kapsamında şehrin dört bir yanında 269 araç ve 1046 personelle yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı ve tipi sebebiyle kapanan mahalle yollarından 337'si Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Akçadağ'da 6, Arapgir'de 4, Arguvan'da 8, Darende'de 7, Hekimhan'da 11, Kuluncak'ta 8 ve Yazıhan'da 1 mahalle yolunun açılması için ise ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kar yağışının devam ettiği Pütürge ilçesinde açılan yolların tekrar kapanmaması için gün içerisinde birçok kez yol açma ve tuzlama çalışması yapan ekipler, karla mücadeleyi sürdürdü.