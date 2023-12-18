Malatya\'da 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelenerek durdurduğu plakası açıklanmayan kamyonun kasasına gizlenmiş 38 38 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalara el koyan ekipler, araçta bulunan C.U., M.U. ve E.U.'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.