Malatya'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Malatya'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

Malatya\'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

25.11.2024 20:54
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(ANKARA) - AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde 9.75 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: ANKA

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