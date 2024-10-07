Malatya\'da 45 Bin Konut İhalesi Tamamlandı

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KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası inşa çalışmalarının devam ettiği Malatya'da toplam 45 bin 671 konutun ihalesi yapıldı. Depremlerde neredeyse tamamen yıkılan çarşının ise 2025 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, rezerv alanlarda 9 bin 833, kentin çeperlerinde 23 bin 163, kırsalda ise 12 bin 675 olmak üzere toplamda 45 bin 671 konutun ihalesinin yapılacağını söyledi. İlçelerle birlikte yapımı tamamlanan konutların teslimatlarının devam ettiğini ifade eden Başkan Er, "Son olarak yaklaşık 3 bin konutumuzu teslim etmiştik. Kısmet olursa Ekim ayının sonuna kadar 5 bin konutumuzun daha teslimatını yapacağız. Kentin çeperleri ile birlikte 49 rezerv alanda etap etap inşa çalışmalarımız süratle devam ediyor." dedi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde neredeyse tamamen yıkılan çarşıda, 559 konut ile birlikte zemin artı 2, 3 ve 4 katlı bloklar halinde 3 bin 248 dükkan, 2 bin 106 ofisin inşa çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sami Er, "Malatya'nın diğer illerden farkı çarşının topyekün çökmüş olmasıdır. Malatya tek merkezli bir şehir. Oysa Malatya birkaç merkezden oluşmuş olsaydı bu kadar kötü bir sonuç ortaya çıkmazdı. Biz de istiyoruz ki Malatya çok merkezli bir şehir olsun. Bu anlamda belediye olarak çalışmalarımızı ve planlamalarımızı elbette yapıyoruz. Şuan inşa edilen çarşı belli kısımları şubatın ilk haftalarında teslim edilecek seviyeye geliyor. Çarşıyı bir bütün olarak düşünerek teslim aşamaları tamamlandıkça olacak. 2025 yılının sonunda çarşımız tamamen hazır olmuş olacak" şeklinde konuştu.

Birinci önceliklerinin vatandaşların kalıcı konut ve işyerlerine erişmesi olduğunu vurgulayan Er, "Bir taraftan da hayat devam ediyor. İnsanlarımızın normalleşmesi lazım. İnsanlarımızın deprem travmasından kurtulması lazım. Belediye olarak sosyal ve kültürel çalışmalarımız elbette devam ediyor. Çünkü bu tür sosyal projeler insanların moral ve motivasyonunu geliştirecek. Dışarı göç verdiğimiz insanlarımız çalışmalarımızı ve sonuçlarını gördüğünde akın akın Malatya'ya dönüş yapacaklar" dedi.