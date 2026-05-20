Malatya’da 5.6 Büyüklüğünde Deprem: 74 Kişi Sağlık Kuruluşuna Başvurdu

20.05.2026 13:54
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğündeki depremde 74 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu, can kaybı yaşanmadı. Vali Yavuz, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

'74 KİŞİ SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURDU'

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 82 çağrı ulaştığını belirterek şunları söyledi:

"Başta Malatyalı hemşerilerimiz olmak üzere depremden etkilenen bölge illerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlimiz Battalgazi ilçesinde 20 Mayıs saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem anından itibaren derhal afet koordinasyon merkezimiz faaliyetine başlamış ve saha tarama çalışmalarına hız verilmiştir. Öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki 6 Şubat depremlerinden sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ve AFAD'ımız diğer kurum ve kuruluşları ile birlikte şehrimizde 124 bin bağımsız bölüm inşa ettik. Bunun 104 bini direkt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 20 bini aşan kısmı ise yerinde dönüşüme destek vermek suretiyle şehrimiz yapı stoku yenilemiştir. Deprem, zeminin kötü olduğu yerlerde şiddetli hissedildiğini söylemek istiyorum. Bu saat itibarıyla şu anda saha taramalarımız halen devam etmekte olup, Acil Çağrı Merkezi'mize 82 adet çağrı gelmiştir. Acil Çağrı Merkezi'ne 32 adet hasar tespiti, 50 adet de bilgi danışma amacıyla çağrı alınmıştır. İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir. Karayolları 82'nci Şube Şefliği'nce alınan bilgi doğrultusunda Pütürge ili Kubbe Dağı mevkisinde yamaçtan deprem etkisiyle kaya parçalarının geldiği bilgisi alınmış ve Karayolları şefliğimizce gerekli müdahalelerde bulunmuştur. Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibarıyla 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15'i korku ve panikten yani psikolojik sebeplerle 15'i hafif derecede yaralı olup, 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Şu an 18 vatandaşımız da müşahede amaçlı olarak hastanelerimizde bulunmaktadır. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarımızda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Şu an itibarıyla deprem sebebiyle iletişim ve enerji hatlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun dışında özellikle şehrimizin su ihtiyacını karşılayan Kaptaj'da deprem etkisiyle bulanıklık meydana gelmiştir. Özellikle Büyükşehir Belediye'miz, MASKİ'miz ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı'mız tarafından ekiplerimiz gerekli inceleme, sunumlarını alma işlemlerine devam etmektedir. Tedbir olarak özellikle bulanık olan yerlerde içme suyu olarak kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Diğer taraftan hasar tespiti ile ilgili müracaatta bulunan vatandaşlarımızla ilgili olarak da gerekli tedbirler alınmıştır. Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve gerekli çalışmalar konusunda bilgi edinmişlerdir. Buradan Malatyalı hemşerilerime sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü deprem konusunda AFAD'taki genel müdürümüzle, kıymetli hocamızla da gerekli görüşmeleri yaptık. Müstakilen bir deprem olduğunu değerlendiriyoruz. Küçük çaplı artçı depremlerin olabileceğini de yine ifade etmek istiyorum."

Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: DHA

