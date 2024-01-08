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Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çevre Yolu'nun Elazığ istikameti Turgut Özal Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Şeker Fabrikası karşısında 4 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada sürücülerden Y.T. (56) ile yolcu D.T. (15) yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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