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Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Malatya'da, Çevre Yolu'nun Elazığ istikameti Turgut Özal Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Şeker Fabrikası karşısında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil ve 1 minibüs birbirine çarptı. Kazada sürücülerden Y.T. (56) ile yolcu D.T. (15) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Malatya\'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
08.01.2024 - 16:01,
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Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çevre Yolu'nun Elazığ istikameti Turgut Özal Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Şeker Fabrikası karşısında 4 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada sürücülerden Y.T. (56) ile yolcu D.T. (15) yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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