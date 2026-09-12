Malatya'da 70 noktada denetim, aranan 20 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik okul çevresi, park ve bahçeler, umuma açık yerler ile 70 farklı noktada 99 ekip ve 245 personelle denetim yapıldı.

Denetimlerde 1502 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli ve 2 düzensiz göçmen yakalandı, kayıp olarak aranan 2 kişi bulundu, 1 kurusıkı tabanca, 49 fişek, 48 uyuşturucu hap, 56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 3 bin 423 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 563 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 4 sürücü belgesi geri alındı, 2 araç trafikten men edildi.