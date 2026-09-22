Malatya'da 78 yaşındaki yaya otomobilin çarpması sonucu hastanede öldü

Malatya'da 78 yaşındaki yaya otomobilin çarpması sonucu hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Yeşilyurt'ta 21 Eylül'de yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki yaya, F.A. idaresindeki 34 AEL 538 plakalı otomobilin çarpmasıyla hastaneye kaldırıldı. Hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaya yaşamını yitirdi.
Malatya'da otomobilin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, F.A. idaresindeki 34 AEL 538 plakalı otomobil, 21 Eylül'de Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hasan Açar'a çarptı.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Açar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?