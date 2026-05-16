Malatya\'da 83 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, fiziki ve teknik takip sonrası uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen kamyonu kent girişinde durdurdu. Polisin kamyonda yaptığı aramada; kutulara gizlenmiş toplam 83 bin 380 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
