Malatya\'da 95 Çift 06.06.2026\'da Evlendi

MALATYA'da, '06.06.2026' tarihini tercih eden 95 çift, nikah salonlarında yeni hayatlarına 'evet' dedi.

Akıllarda kalıcı olan tarihler arasında yer alan 06.06.2026'da evlenmek istyenler, tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da nikah salonlarında yoğunluk görüldü. Kent genelinde bugün evlenmeyi tercih eden toplam 95 çiftin nikahı kıyıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Aile ve Kadın Hizmetleri Bölümü'nde yer alan nikah dairesinde, nikahları kıyılan Eylem Sever ve Serdar Bingöl, bu tarihte sıra bulabilmek adına oldukça zorlandıklarını ve 06.06.2026'da nikahları kıyıldığı için mutlu olduklarını belirtti.

10 yıllık birlikteliklerini bu özel günde nikahla taçlandıran Gözde Gülşen ve Ali Furkan Erdal ise bu tarihte evlenmenin hayalleri olduğunu söyledi. Çift, evlenen tüm çiftlere de mutluluklar diledi.

'ANLAMLI BİR TARİH'

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Yeşilyurt ilçesi sınırlarında 30 çiftin nikah akdinin yapıldığını ifade ederek, "Bugün 06.06.2026, bu tarih belki sıradan bir tarih olabilir ama evlenmek isteyen çiftlerimiz için ayrı bir anlam ifade ediyor. Onlar mutluluklarını bugün bir vesika altına almak istediler. Bizler de belediye olarak 30 çiftimize bu imkanı tanıdık. Hafta sonunu yoğun bir mesai ile çalışarak çiftlerimizin nikahlarına imkan tanıdık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmişti. Biz de o çerçevede çok önemli çalışmalar yaptık. Önümüzdeki 10 yıl da 'Aile Yılı' olarak devam edecek. Bizler de aileyi güçlendirmek için bu çalışmalarımızı arttıracağız" ifadelerini kullandı.

Özel günde kıyılan nikahları sonrası mutluluklarını ifade eden çiftler, hatıra fotoğrafları çektirip tebrikleri kabul etti.