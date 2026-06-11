Malatya'da Aile İçinde Silahlı Kavga: 3 Ölü - Son Dakika
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Malatya'da Aile İçinde Silahlı Kavga: 3 Ölü

11.06.2026 17:21
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Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişinin öldürülmesine ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat B, tutuksuz yargılanan B.B. ile müştekiler M.A.B, N.B. ve T.B. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, sanık Murat B'nin "üst soy anneye karşı kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından, sanık B.B'nin de "cinayete yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki M.A.B, sanık B.B'nin "Sen git, anneni, babanı öldür, ben sana bakarım." dediğini duyduğunu öne sürdü.

Müşteki T.B. de kardeşi Murat B'nin eşi olan tutuksuz sanık B.B'nin "Annen burada, gel öldür!" diyerek kardeşini yönlendirdiğini iddia etti.

Müşteki avukatları, kaçma şüphesi gözetilerek sanık B.B'nin tutuklanmasını ve cinayete azmettirme suçundan yargılanmasını, Ü.B'nin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Sanık Murat M. de savunmasında, "Tahliyemi talep ediyorum. Bugün annemin doğum günü, gerçek mağdurlardan af diliyorum." dedi.

Sanık B.B. de suçlamaları kabul etmeyerek, kendisiyle ilgili adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tanık olarak dinlenmek üzere Ü.B'nin zorla getirilmesine, savunma için ek süre verilmesine, N.B'nin elinde bulunan görüntüyü sunması için gelecek celseye kadar süre tanınmasına, B.B'nin tutuklanmasına ilişkin talebin kaçma riski bulunmaması nedeniyle reddine, hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

Olay

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki iş yerinde aile içi anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavgada Murat B, annesi Gülhan B. ile akrabaları Şeref ve Abdullah Çay'ı öldürmüş, K.Ç. ile R.Ç'yi yaralamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Aile İçinde Silahlı Kavga: 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferhan Erdinç Ferhan Erdinç:
    ya malatya da böyle oluyor resmen hiç duymaz mısız yazılmıyor mı diye burdakiler yok diye mi haber yapılmıyo şehre bak kim kim var orda bu tür haberler normal gelmeye başladı msj attığım arkadaş da sanki normal demiş bilader 0 0 Yanıtla
  • Veli Enes Çelik Veli Enes Çelik:
    bu tür ailevi problemleri silahla çözmek düşünsene ya avrupa da bunu duysan insanlar şok olur ama burada maalesef çok normal hale geldi bu tür olaylar ülkenin durumu zaten böyle herkes stresli herkes kızgın kimse kontrol edememiş kendini 0 0 Yanıtla
  • Gülen Ece Akbaş Gülen Ece Akbaş:
    ne yazık ki böyle olaylar artık sıradan geldi insana aile içinde silah çekmek filan ama en azından mahkeme işliyor yani sistem çalışıyo 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Malatya'da Aile İçinde Silahlı Kavga: 3 Ölü - Son Dakika
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