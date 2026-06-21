Malatya'da Aile Projesi Kapanış Toplantısı - Son Dakika
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Malatya'da Aile Projesi Kapanış Toplantısı

Malatya\'da Aile Projesi Kapanış Toplantısı
21.06.2026 11:27
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Depremzedelere destek için gerçekleştirilen 365 Gün Aile Projesi'nin kapanışı yapıldı.

Malatya'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği ve Değerli Hayatlar Eğitim Derneği (DEHADER) tarafından yürütülen "365 Gün Aile Projesi"nin kapanış ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen projeyle, depremden etkilenen ailelerin psikososyal dayanıklılığının artırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın desteklenmesi amacıyla bir yıl boyunca çeşitli eğitim, rehberlik ile sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Gedik Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan DEHADER Yönetim Kurulu Başkanı Mine Yeter, projenin aileyi güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı artıran önemli bir sosyal sorumluluk modeli olduğunu belirtti.

Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın, Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mesut Aşık ile Proje Koordinatörü Fatih Kaya da projenin önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Bilal Çakır, aile mentörleri, rehber öğretmenler ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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