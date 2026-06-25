Malatya'da Aşura Matem Merasimi Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da Aşura Matem Merasimi Düzenlendi

25.06.2026 14:59
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Malatya İmam Cafer-i Sadık Camisi'nde düzenlenen Aşura Matem Merasimi'nde, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişi anıldı. Ehl-i Beyt Alimi Serhat Aktaş, bugünün bayram değil matem günü olduğunu vurguladı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Hz. Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilişlerinin Hicri 1387'nci yıl dönümü kapsamında Malatya İmam Cafer-i Sadık Camisi'nde Aşura Matem Merasimi düzenlendi. Ehl-i Beyt Alimi Serhat Aktaş, "Bugünün bayram veya mübarek bir gün olarak ilan edilmesini biz kabul etmiyoruz" dedi.

Malatya İmam Cafer-i Sadık Camisi'nde bir araya gelen Caferiler, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği 10 Muharrem dolayısıyla matem programı gerçekleştirdi. Program, Aşura Ziyareti'nin okunmasıyla başladı. Ardından sohbet, mersiye, matem ve sinezen eşliğinde tören devam etti. Namazın kılınmasının ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

"HZ. HÜSEYİN'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ GÜN BAYRAM OLAMAZ"

Malatya İmam Cafer-i Sadık Camisi Ehl-i Beyt Alimi Serhat Aktaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Resulullah'ın ciğerparesi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehit edildiği bugün, bütün İslam ümmetinin matem, acı ve hüzne boğulduğu bir gündür."

Bugünün bayram veya mübarek bir gün olarak ilan edilmesini biz kabul etmiyoruz. Çünkü Alevi camiası ve Caferi camiası olarak yıllardır şunu söylüyoruz: Resulullah'ın ve Hazreti Zehra Selamullahi Aleyha'nın ciğerparesi olan İmam Hüseyin'in şehit edildiği bir gün bayram olamaz, mübarek bir gün olamaz.

Biz bugünü matemle geçiriyoruz, gözyaşıyla geçiriyoruz ve Resulullah'ın bu hüzünlü günündeki acısına ortak oluyoruz. Çünkü Resulullah buyurmuştur ki 'Hüseyin minni ve ene min Hüseyin.' Yani, 'Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim.'

"KERBELA ŞUURLA ANLAŞILIRSA HİÇBİR ZULÜM YAYGINLAŞAMAZ"

İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın başına gelen bu büyük musibet, aynı zamanda Resulullah'ın başına gelmiş bir musibettir. Bu zulmün tarih boyunca  ilan edilmesi gerekir. Çünkü bu zulüm ilan edildiğinde, yeryüzünde mazlum kalmaz. Zira İmam Hüseyin Aleyhisselam bütün mazlumların müdafii, bütün mazlumların savunucusudur.

İslam ümmeti Kerbela'yı bir şuurla anlayıp dinine sahip çıkarsa, hiçbir zulüm yer yüzünde yayılanmaz.  Hiçbir mazlumun hakkı alınmadan yerinde kalmaz ve hiçbir müstekbir İslam ümmetine musallat olamaz.

Bugün ise müstekbirlerin başında Amerika ve siyonizm Müslümanların zaaf noktası olan bu Kerbela'yı unutturarak İslamı anlamalarını engelliyorlar. Eğer İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamını doğru anlayabilseydik, bugün hiçbir zalim, başta Amerika ve siyonizm olmak üzere, İslam ümmetine karşı  baş kaldıramaz kafa tutamazlardı.

Ümit ediyoruz ve Allahutaala'dan niyaz ediyoruz ki; ya Rabb'im, bu İslam ümmetine Kerbela'yı şuurla anlamayı, İslam dini etrafında toplanmayı, mezhep farklılıklarını, dil farklılıklarını, ırk ve coğrafya farklılıklarını bir kenara bırakarak ümmet şuuruyla yaşamayı ve ümmet şuuruyla dertlenmeyi nasip eyle.

Allahutaala, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu mateminde sevabımızı ve mükafatımızı artırsın. Bizleri dünyada da ahirette de Resulullah'tan, Ehl-i Beyt'inden ve Kur'an'dan ayırmasın."

Kaynak: ANKA

İmam Cafer, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Aşura Matem Merasimi Düzenlendi - Son Dakika

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