Malatya'da Beton Mikserinin Çarpmasıyla Yaralanma

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı Emine B. yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. N.F.'nin kullandığı 44 AGE 177 plakalı beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Emine B.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emine B., yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Beton mikserinin sürücüsü N.F. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.