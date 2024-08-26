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Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Yakınca Mahallesi Oğuz Kaan Caddesi'nde B.A. ve E.K arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan B.A, ambulansa Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

B.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, olay yerinden kaçan E.K'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.