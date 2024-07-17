Malatya'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hanımın Çiftliği Mahallesi Yükseller Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
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