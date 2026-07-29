Malatya\'da CHP\'den toplu istifa: YENİ Parti\'ye katıldılar

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan Malatya il ve ilçe yöneticileri ile mutlak butlan kararının ardından CHP'den istifa eden ilçe örgütleri, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, düzenledikleri basın açıklamasıyla siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

YENİ Parti'nin kuruluş sürecinin ardından CHP'den istifa eden ilçe örgütleri, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, Malatya Özgür Özel Çalışma Ofisi'nde düzenledikleri basın açıklamasıyla CHP'den toplu olarak istifa ettiklerini ve siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

"BİZLER İÇİN MÜCADELE İMKANI KALMAMIŞTIR"

CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, yaptıkları açıklamanın kendileri adına en hüzünlü açıklamalardan biri olduğunu belirterek, yıllardır emek verdikleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele etme imkanının kalmadığını söyledi. Yıldız, şöyle konuştu:

"Yıllardır ayrı ayrı emek verdiğimiz, burada sadece ben, ilçe başkanlarımız değil; partiye belediye başkanlığı yapmış, geçmişte yöneticilik yapmış arkadaşlarımızla birlikte yıllardır emek verdiğimiz, baba ocağı olarak gördüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yargı eliyle, mutlak butlan tarafından, AKP'nin mutlak butlanı tarafından dönüştürülmesinden sonra, orada bizler için mücadele imkânı kalmamıştır.

Bizler biliyoruz ki yargı eliyle mutlak butlanı getirenler, orada mutlak butlan yönetimini oluşturanların amacı AKP iktidarının devam etmesidir. Bizlerin yola çıkmış olduğu, liderimiz Özgür Özel öncülüğünde çıkmış olduğumuz yol, ülkemizin adalet ve demokrasi yürüyüşünün önemli adımlarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlandan beri vermiş olduğumuz mücadeleyi, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki mücadeleye bugün itibarıyla son veriyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya'da son üç buçuk yıldır il başkanı olan, seçilmiş il başkanı olan ben; il yöneticisi arkadaşlarım, disiplin kurulu üyelerim, tüm ilçe başkanlarım, kadın ilçe başkanlarımızın hepsi, ilçe yöneticileri, aynı zamanda kadın kollarımız, gençlik kollarımızın başkanları ve yöneticileri, ilçe belediye meclis grubumuzun tamamı, Battalgazi Belediye Meclis grubumuzun tamamı, Büyükşehir Belediye Meclis grubumuzun tamamı bugün itibarıyla bizler yürüyüşümüze Cumhuriyet Halk Partisi saflarından istifa ederek, YENİ Parti saflarına katılarak hep birlikte devam edeceğiz."