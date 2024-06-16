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Malatya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi Şükrü Zincirkıran Caddesi'nde aralarında husumet bulunan G.Ö, F.A, H.P, A.U, S.Ö, B.Ö. ve Y.A. arasında silahlı kavga çıktı.

Kavga esnasında yoldan geçen A.M.K. ve M.A.D. ile kavgaya karışan Y.A. yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan 6 şüpheli yakalandı, olayda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.