Malatya'da Deprem Davası Süreci

16.04.2026 12:41
Malatya'da 31 kişinin öldüğü depremde yıkılan Özelif Sitesi'nin sanıklarının yargılanmasına devam edildi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 kişinin hayatını kaybettiği 2 bloklu Özelif Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar N.S, İ.V. S.Ç, müşteki Adnan Emre, Yunus Emre, Burak Emre ile taraf avukatları ve tanık inşaat mühendisi Selami Kılıç katıldı.

Kilis Apartmanının yöneticisi Adnan Emre, Kahramanmaraş merkezli depremde binada bulunmadığını anlatarak, "Elazığ depreminde bina hasar aldı. Talebim üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden hasar tespiti için geldiler, hasar yoktur dediler. Duvarlarda çatlaklar vardı. Binanın arkasında temeldeki kolonda çatlak vardı."

Burak Emre de depremde Kilis Apartmanının çökmesiyle yaralandığını, sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Yunus Emre ise Elazığ depreminden sonra duvarlarda gözle görünür çatlakların oluştuğunu, DASK'tan ödeme almadıklarını ifade etti.

İnşaat Mühendisi Selami Kılıç ise Elazığ depreminden sonra Malatya Valiliğinin görevlendirmesiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adına hasar tespit çalışmalarına katıldığını kaydederek, "Zaviye Mahallesi civarında çok sayıda bina kontrol ettik. Kontrol ettiklerimizde ağır hasarlı bina gözlemlemedik. Kilis ve Baydoğan Apartmanı'nı tam hatırlamıyorum, yanlış anımsamıyorsam, az hasarlı diye hatırlıyorum. Hasar tespitlerindeki kontrollerde kiriş ve kolonlara giden çatlaklar varsa çekiçle bakıyorduk, eğer kiriş ve kolonda çatlak varsa ağır hasarlı diyorduk." diye konuştu.

Sanık N.S. de binanın yapımı ve tüm sorumluluğunun müteahhit ile fenni mesule ait olduğunu, o dönemde belediye personeli olarak sahada kontrol yetkilerinin bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti ise DASK tazminatı ödenip ödenmediğinin belirlenmesi için ilgili kuruma yazı yazılmasına, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine karar vererek, duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Özelif Sitesi'nin iki bloğunda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi
’Sahte sertifika’ operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var 'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
