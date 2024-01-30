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Malatya'da deprem hasarlı apartman yıkımı başladı - Son Dakika
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Malatya'da deprem hasarlı apartman yıkımı başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Fahri Kayahan Bulvarı'nda bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 6 katlı apartmanın yıkımına başlandı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı çalışmalarda kamyonlara yüklenen molozlar döküm sahasına taşınıyor. Ekibin saha sorumlusu Hasan Basri Kasap, 18 kişinin görev yaptığı yıkımın bir hafta süreceğini söyledi.

Malatya\'da deprem hasarlı apartman yıkımı başladı
30.01.2024 - 09:27,  Güncelleme: 09:28
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Fahri Kayahan Bulvarı'nda bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 6 katlı apartmanın yıkımına başlandı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı çalışmalarda kamyonlara yüklenen molozlar döküm sahasına taşınıyor.

Ekibin saha sorumlusu Hasan Basri Kasap, 18 kişinin görev yaptığı yıkımın bir hafta süreceğini söyledi.

Kaynak: AA
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