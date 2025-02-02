Malatya'da Deprem Konutları Hızla Tamamlanıyor - Son Dakika
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Malatya'da Deprem Konutları Hızla Tamamlanıyor

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Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremin ardından TOKİ tarafından inşa edilen modern köy evleri, afetin 2. yıldönümü öncesi hızla tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediliyor. Yaklaşık 4 bin köy konutu teslim edilirken, depremzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Malatya'da toplamda 26 bin 325 bağımsız bölüm hak sahiplerine ulaştı ve hedef, 2025 yılı sonuna kadar 79 bin 420 bağımsız bölüm teslim etmek.

02.02.2025 12:02
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Malatya'da deprem konutları hızla yükseldi

Kırsal köy konutlarını teslim alan vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İnşa çalışmaları afetin 2. yıldönümü öncesi hızla ilerliyor

MALATYA - Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki büyük depremin ardından hızla inşa edilen modern ve depreme dayanıklı köy evleri, hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Depremzede bölge halkı, afetin 2. yıldönümü öncesi yeni ve sağlam konutlarında güvenle yaşamaya başlamanın mutluluğu yaşıyor.

6 Şubat 2023'teki büyük deprem sonrası, Malatya'da TOKİ tarafından başlatılan konut inşa çalışmaları afetin 2. yıldönümü öncesi hızla ilerliyor. Depremzedeler için yapılan bahçeli ve depreme dayanıklı köy evleri, bölgedeki eski ve güvenli olmayan yapıların yerine geçiyor.

4 bine yakın köy konutu teslim edildi

Şu ana kadar binlerce konut hak sahiplerine teslim edilirken, yeni evler bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Şuana kadar yaklaşık 4 bine yakın köy konutunun teslim edildiği Malatya'da coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak inşa edilen köy evleri, depreme dayanıklı yapılarıyla dikkat çekiyor.

Konutlarını teslim alan depremzedelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Doğanşehir ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde ise 82 adet kırsal köy konutu tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. Geçtiğimiz aylarda evlerinin anahtarlarını teslim alan vatandaşlar, yetkililere teşekkür ederek, kısa sürede inşa edilen yeni konutların kendileri için büyük bir şans olduğunu belirttiler. Normal şartlar altında tek başlarına böyle bir ev inşa etmelerinin imkansız olduğunu vurgulayan köylüler, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere minnettarlıklarını ifade etti.

Malatya'da 26 bin 325 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi

Malatya'da bugüne kadar 20 bin 212 konut, 20 iş yeri ve 6 bin 93 köy evi olmak üzere toplam 26 bin 325 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilirken 2025 yılı sonuna kadar toplam 79 bin 420 bağımsız bölüm teslim edilmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Deprem Konutları Hızla Tamamlanıyor - Son Dakika

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