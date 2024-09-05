Malatya'da Deprem Sonrası 25 Okul Yeniden Eğitime Hazır - Son Dakika
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Malatya'da Deprem Sonrası 25 Okul Yeniden Eğitime Hazır

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası hasar gören okulların onarımı ile ilgili çalışmaları sürdüğünü belirterek, 25 okul ve 347 dersliğin eğitim ve öğretime hazır hale getirildiğini açıkladı. Yeni eğitim-öğretim yılı için inşaatı devam eden okulların da hızla tamamlanacağı vurgulandı.

05.09.2024 18:18
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yeniden yapılan 25 okulun eğitim ve öğretime hazır olduğunu bildirdi.

Vali Yavuz, yazılı açıklamasında, 6 Şubat depremleri sonrası gerek devlet gerekse hayırsever iş insanlarının destekleriyle hasar gören okulların onarımıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda yıkılan okulların yeniden yapıldığını bildiren Yavuz, toplamda 25 okul ve 347 dersliğin yeni eğitim ve öğretime hazır hale getirildiğini kaydetti.

Yavuz, tamamlanan okulların, eğitime olumlu katkı sunacağını vurgulayarak, "İnşaatı devam eden okulların da hızlı bir şekilde tamamlanarak eğitim öğretime açılması için titizlikle çalışmalar takip ediliyor. Malatya genelinde, eğitimde kaliteyi artırmak ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak amacıyla yeni eğitim-öğretim yılında çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Tüm öğrencilere ve eğitim camiasına başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Deprem Sonrası 25 Okul Yeniden Eğitime Hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Deprem Sonrası 25 Okul Yeniden Eğitime Hazır - Son Dakika
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