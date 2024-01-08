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Malatya'da depremden etkilenen üreticilere hayvan dağıtımı tamamlandı - Son Dakika
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Malatya'da depremden etkilenen üreticilere hayvan dağıtımı tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 555 büyükbaş ile 3 bin 250 küçükbaş hayvanın dağıtımı tamamlandı. Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergül Günaydın, depremlerde hayvanları telef olan üreticilere üretimin devam edilmesi için katkı sunulduğunu belirtti.

Malatya\'da depremden etkilenen üreticilere hayvan dağıtımı tamamlandı
08.01.2024 - 19:33,
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, afette hayvanları telef olan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 555 büyükbaş ile 3 bin 250 küçükbaş hayvanın dağıtımı tamamlandı.

Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergül Günaydın, Sütlüce Mahallesi'nde birliğe bağlı işletmede gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığının hayvan dağıtımı hakkında bilgi verdi.

Depremlerde Malatya'daki üreticilerin ciddi yaralar aldığını, hayvanları telef olan üreticilere de üretimin devam edilmesi için katkı sunulduğunu belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Deprem felaketi nedeniyle ilimizde yaklaşık 3 bin 250 küçükbaş, 555 de büyükbaş hayvan kaybımız oldu. Ayni katkı olarak işletmelere üretimlerin devam edilmesi için katkılar sunuldu. Hayvanları birlik olarak kazasız, belasız üreticiyle buluşturduk. Hayvanların kalitesi anlamında ise TİGEM devlet işletmelerinde elimine edilen hayvanların işletmelere dağıtıldığı ve yetiştiricilere dağıtıldığı için insanlar bu anlamda verim yönü yüksek, kaliteli daha güzel bir ırkla sürdürülebilir hayvancılığa devam ediyorlar."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da depremden etkilenen üreticilere hayvan dağıtımı tamamlandı - Son Dakika
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