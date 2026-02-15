Malatya'da Depremden Sonra 57 Cami Yeniden Açıldı - Son Dakika
Malatya'da Depremden Sonra 57 Cami Yeniden Açıldı

15.02.2026 11:33
Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan 125 camiden 57'si hayırseverlerle yeniden ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, yıkılan 125 camiden 57'si hayırseverlerin de desteğiyle yapılarak yeniden ibadete açıldı.

Malatya Müftüsü Ramazan Dolu, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde il genelinde 125 caminin tamamen yıkıldığını, 46 caminin ağır hasar aldığını, 31 caminin orta, 301 caminin ise hafif hasar gördüğünü belirtti.

Az hasar gören camilerin tamamının hızlıca onarılarak ibadete açıldığını, diğer camilerin de enkazlarının kaldırılarak çalışmalara başlandığını anlatan Dolu, orta hasarlı camilerden 27'sinin güçlendirilmesinin yapıldığını, 76 caminin inşasının da sürdüğünü dile getirdi.

Vali Seddar Yavuz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, diğer belediye başkanları ve hayırseverlerin desteğiyle yıkılan camileri çok hızlı bir şekilde yeniden yapmaya gayret ettiklerini belirten Dolu, şöyle konuştu:

"Ağır bir imtihandı ama Malatya halkı, özellikle hayırseverlerimiz, yetkililerimiz Malatya'nın bu yaşamış olduğu ağır travmayı fırsata çevirdiler. Yaptığımız camilerimiz, yeni yapılarımız hem güvenlik açısından çok sağlam hem süreklilik ve hizmet açısından çok daha verimli, sürdürülebilir ve amaca matuf binalara dönüşmüş oldu. Bence bu Malatya için çok büyük bir şans. 76 camimizin şu anda inşaatı devam ediyor. Bunların büyük oranda kaba inşaatları bitti. 2026 yılı içerisinde bu camilerimizin tamamının ibadete açılmasını hedefliyoruz."

Depremlerde kentte 50 yıl hizmet etmiş olan Kiğılı Kur'an Kursu'nun yıkıldığını, Kiğılı ailesinin yeni kursun yapımını üstlendiğini ifade eden Dolu, Şeker Camisi'nin bulunduğu alana da hayırsever Nüvit Karagözlü tarafından 120 öğrencinin eğitim alacağı bir yerleşke ve cami inşa edileceğini kaydetti.

Ramazan hazırlıkları sürüyor

Deprem konutlarının bulunduğu bölgelere yeni camilerin de yapıldığı bilgisini veren Dolu, TOKİ'nin yeni yerleşim alanları İkizce ve Bahçebaşı'na 2'şer cami yaptığını, ihtiyaç doğrultusunda ramazan ayında buralara geçici ibadet alanları açacaklarını söyledi.

Ramazan ayına yönelik hazırlıklara da değinen Dolu, "Münhal bulunan, kadrosu olmayan camilerimize, köylerimize görevli yetiştirmeye, farklı görevlendirmeler yapmaya, iki görevlisi olan camilerimizden bir görevliyi görevlisi olmayan yerlere planlayarak daha çok camilerimizi doldurmaya gayret ediyoruz. Ayrıca camilerimizin temizlenmesi, lavabolarımızın, abdesthanelerimizin kontrol edilmesi, zeminlerin uygun olup olmadığı, ısıtma sistemlerinde tehlike arz edecek bir durumun olup olmadığı teknik ekiplerce yeniden denetleniyor, kontrol ediliyor." dedi.

Dolu, Battalgazi Eyüp Sultan Cami, Yeşilyurt Ahmediye ve Manas camileri ile Darende Zaimoğlu Çarşı Camisi'nde ramazan ayında hatimle teravih namazlarının kılınacağını, bütün camilerde de mukabele yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

