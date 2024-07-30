Malatya\'da Depremlerden Etkilenen Köy Konutlarının İnşaatı Devam Ediyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, 9 bin 215 köy konutunun yapımı devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen 9 bin 215 köy konutunun inşaat faaliyeti hız kesmeden sürüyor.

Hafif çelik ve betonarme malzemeden son teknolojiyle üretilen, depreme dayanıklı köy konutlarının inşa süreci, İl Müdürlüğü teknik personelince adım adım denetleniyor.

Depremlerden etkilenen hak sahibi afetzedeler için yapılan ve 3+1 konseptinde inşa edilen köy konutlarının büyük çoğunluğunun, yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.