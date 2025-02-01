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Malatya'da Depremzede Çiftçiler Destek Bekliyor

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Malatya'da deprem sonrası çiftçiler ahır ve ağıl yıkımlarıyla mücadele ediyor, destek çağrısında bulunuyor.

01.02.2025 09:49
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HABER: Mehmet OFLAZ - Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde binlerce ahır ve ağıl da yıkıldı. Koyun ve keçi yetiştiricisi Ramazan Mutlu, "Ahıra teşvikler oldu ama ahırımız yapılmadı. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ahırlarda değil de derme-çatma yerlerde işletmemize devam ediyoruz. Yetkililerden daha büyük destekler bekliyoruz" dedi. Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise üretimin önemine değinerek, "Üretmemiz gerekiyor. Çünkü gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Kırsaldaki ahırların da yapılması noktasında teşviklerin bir an önce yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük deprem hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçileri de derinden etkiledi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi'nde çiftçiler sorunlarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Depremde 55 tane hayvanın telef olduğunu, ahırlarının ve evlerinin yıkıldığını söyleyen koyun ve keçi yetiştiricisi Ramazan Mutlu, "Kurada ev çıktı. Ahıra da teşvikler oldu ama ahırımız yapılmadı. Büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ahırlarda değil de derme-çatma yerlerde işletmemize devam ediyoruz. Yetkililerden daha büyük destekler bekliyoruz" dedi.

"Üretmemiz gerekiyor çünkü gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz"

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Malatya'da 10 bin civarında hayvanın telef olduğunu, 3 bin 700 civarında ahır ve ağılın yıkıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Buradaki yetiştiricimiz depremde mağdur olmuştu, hayvanları telef olmuştu. Yaklaşık bir yıl önce bakanlığımız tarafından canlı hayvan olarak tekrar verildi. Ahırla ilgili şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık bir yıl boyunca mücadele verdikten sonra teşviğimiz çıktı. Temel atıldığında 300 bin TL, iş bittiğinde 300 bin TL verilmesi noktasında inşallah yetiştiricilerimize, üreticilerimize yardımcı olacağız. Emeği geçen başta cumhurbaşkanımıza ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi bazı yerlerde halen enkazlar durmakta. Bir an önce gerekli çalışmalar yapılmalı."

Akın, üretimin önemine değinerek, "Üretmemiz gerekiyor. Çünkü gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Kırsaldaki ahırların da yapılması noktasında teşviklerin bir an önce yapılmasını yetkililerden, AFAD'tan ve bakanlıklarımızdan bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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