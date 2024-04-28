Malatya'da depremzedeler için çocuk bayramı programı düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da depremzedeler için çocuk bayramı programı düzenlendi

Malatya\'da depremzedeler için çocuk bayramı programı düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı düzenledi. Depremzede çocuklar için Samanköy Konteyner Kent'te düzenlenen etkinliklerde, oyun parkurundan tiyatroya, beceri ve zeka oyunlarından bilgi yarışmasına kadar birçok aktivite yapıldı. Çocuklara patlamış mısır ikram edilirken, sıfır atık standıyla çevre bilinci aşılandı.

28.04.2024 16:53
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı düzenledi.

Bakanlığa bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, depremzede çocuklar için Samanköy Konteyner Kent'te düzenlenen etkinliklerde, oyun parkurundan tiyatroya, beceri ve zeka oyunlarından bilgi yarışmasına kadar birçok aktivite yapıldı.

Çizgi film karakterlerinin maskotlarıyla müzik eşliğinde eğlenen çocuklara patlamış mısır ikram edildi.

Çocuklar, sıfır atık standına büyük ilgi gösterirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık çalışmaları hakkında da bilgilendirilerek uygulamalı etkinlik gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Atilla Meral, gazetecilere, sıfır atığın çevre için olduğu kadar ekonomi için de önemli olduğunu ve böylece sürdürülebilir bir üretim ve tüketim amaçlandığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının en büyük çevre hareketi olduğunu belirten Meral, şöyle konuştu:

"Burada, konteyner kentte yaşayan çocuklarımız için de depremin etkisini bir nebze azaltabilmek için moral ve motivasyon açısından çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bunların içerisinde gösterilerimiz var. Sıfır atık atölyelerimiz bulunuyor. Bu sıfır atık atölyelerinde atık olarak bulunan eşyalardan geri dönüşüm vasıtasıyla çocuklarımız yeni ürünler elde etmektedir. Bu yeni ürünler arasında boyama var, çeşitli hediyelik eşyalar var. Böylece çocuklarımızın çevreye duyarlı olması sağlanmaktadır."

Kaynak: AA

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