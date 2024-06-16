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Malatya'da depremzedelerin buruk bayramı

MALATYA - 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerden biri olan Malatya'da bu bayram da mezarlıkta hüzün ve acı hakimdi. Yakınlarını depremde kaybeden afetzedelerin buruk bayramı yürekleri dağladı.

Malatya'da afetzede vatandaşlar, sabahın ilk saatleriyle birlikte asrın felaketinde vefat edenlerin mezarlarının bulunduğu deprem mezarlığına akın ettiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık bin 237 kişinin vefat ettiği Malatya'da yakınlarını kaybedenlerin ilk durağı Şehir Mezarlığı oldu.

Her bayram olduğu gibi bu bayram da depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaret için mezarlığa geldiler. Mezarları sulayarak göz yaşları içerisinde dua eden depremzede vatandaşlar, yürekleri burktu.

Depremde yakınları kaybeden aileler uzun süre kabir başında gözyaşı dökerken aradan geçen zaman rağmen acılarının halen dünkü gibi taze olduğunu söylediler.

Malatya Şehir Mezarlığında buruk bayramın geçtiği bir başka nokta da Şehitlik oldu. Çocuklarını vatan uğruna toprağa veren aileler de sabahın ilk ışıkları ile birlikte Malatya Şehitliğine gelerek dua etti, bir bayram daha çocuklarından ayrı yaşamanın acısını yaşadı.